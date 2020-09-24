Совсем на себя не похожа

Украинская звезда Тина Кароль поразила откровенными танцами и невероятно короткой стрижкой

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтах звезды опубликовали нарезку из самых ярких выступлений за всю карьеру артистки. Кадры наложили на современную музыку, что придало особой пикантности танцам Тины.

Стоит отметить, что создатели ролика использовали отрывки выступлений на самом рассвете карьеры Тины, когда у нее еще была короткая стрижка. Также в видео были добавлены кадры из разных выступлений звезды на сцене и в клипах.

«Агрессивно жду, когда Тина начнет снимать подобный ТикТок. Ну а пока, довольствуемся этим», - подписал видео автор канала, который и создал подборку из самых ярких выступлений звезды.

Стоит отметить, что за день ролик собрал почти 20 тысяч просмотров и вошел в разряд популярных. В комментариях к посту оставили массу восторженных отзывов.

«Не плюсую, а умножаю», «Великолепно», «Спасибо, что у нас есть фантазия», «Вооу. Агонь. Пожар», «Кайф», «Тина должна это увидеть», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила поклонников ярким нарядом во время премьеры песни на шоу «Танці з зірками». Тина была одета в клетчатое платье с открытыми плечами и линией декольте. Образ красотка дополнила длинными перчатками.

Напомним, что украинцы бурно отреагировали на новую выходку Тины Кароль: "Стыдно за тебя катастрофически...".

Как сообщала Politeka, располневшая Тина Кароль в платье-ночнушке показала свои недостатки: "Старушка".

Также Politeka писала, что Кароль огорошила признанием о пополнении в семье: "Доченьку с любимым человеком...".