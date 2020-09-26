Украинская певица Тина Кароль поразила красотой, превзойдя легендарную модель Джиджи Хадид

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу знаменитости в Instagram.

«Модная битва Тины Кароль и Джиджи Хадид 🌟🔥💥 Обе одели платье от легендарного дома моды», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке сравнивают Кароль и Хадид. Обе красотки позируют в одинаковом платье, эффектно задрав руки к верху. Снимок произвел настоящий фурор среди ее поклонников.

«Какая Хадид? Конечно же Тина», «У Хадид без шансов», «тут без вариантов,конечно же Тина», «На Джиджи потрясающе сидит, но формы Тины меня сводят с ума, выглядит сексуально, подчеркивает все ее достоинства», «Джиджи прости но это платье тебе не подходит 😂😂. Тина можете учавствовать в неделе моды», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Тина Кароль поделилась впечатляющими кадрами со съемок своего нового клипа

Не так давно популярная украинская певица выпустила клип на песню «Найти своих». Теперь же Кароль решила показать поклонникам, как проходили его съемки и что осталось за кадром. Звезда поделилась соответствующим видео в своем Инстаграм.

Напомним, Кароль вскружила голову топом своих самых смелых образов: "Львица, ангелок и даже рок-дива".

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