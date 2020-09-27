Дружина популярного російського коміка і шоумена Олександра Ревви, який відомий під псевдонімом Артур Пирожков, похвалилася красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Який би не був у неї настрій, вона полетить з тобою, почувши цей трек...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ревва позує з закритими очима, а перед нею видно її чоловіка. Красуня доповнила образ практично невидимим макіяжем, а також ідеальною зачіскою.

«Шикарна і чарівна», «Baby face. Час не владний над тобою, Анжеліка», «Боже, я так за вас рада! Ви навіть не уявляєте», «дивовижні, приголомшливі, талановиті, красиві», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дружина відомого російського коміка і шоумена Олександра Ревви поділилася романтичним спільним фото з чоловіком

На фото красуня з чоловіком позують на борту яхти на тлі моря і барвистого західного сонця. При цьому Ревва одягнений у звичайні шорти й просту білу футболку, а його дружина для романтичної прогулянки вибрала легке рожеве плаття з рюшами. Коротка спідниця вбрання дозволила Анжеліці у всій красі продемонструвати свої підтягнуті засмаглі ніжки.

Нагадавши, красуні-дочки Артура Пирожкова полонили ангельським виглядом в літніх сарафанах.

Як повідомляла Politeka, спокуслива дружина Артура Пирожкова засвітила чудовий бюст:"Богиня краси".

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