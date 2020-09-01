Популярный российский исполнитель Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, показал своих красавиц-дочек

Как передает Politeka.net, свежее фото он опубликовал у себя в Инстаграм, посвятив его 1 сентября. На фото дочки Реввы Алиса и Амели сидели на деревянных ступеньках. Они были одеты в светлые летние сарафаны, их волосы были распущены. Девочки были похожи на лесных нимф, так красиво выглядели их наряды.

«Поздравляю всех маленьких и больших учеников с Днём Знаний!», - подписал фото Ревва.

За несколько часов пост Реввы собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Александр, у вас очень красивые доченьки :) удачи им в новом учебном году)», «Очень красивые девочки», «Одна на мамочку похожа, другая на папочку», «Нежность», «Такие красивые дочки) Вам очень повезло)», «Принцессы пошли в папу походу», «Красавицы, папины дочки», «Красавицы какие», «Сашины любимые ангелочки», «Ягодки», «Какие красивые девочки!! Удачи во всем», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена Артура Пирожкова раскрыла секрет настоящего имени своей младшей дочки. Оказалось, что полное имя Амели – Амелинда. Это стало понятно из поста женщины о том, что дети очень быстро растут.

Напомним, что соблазнительная жена Артура Пирожкова засветила превосходный бюст: "Богиня красоты".

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова в полупрозрачной накидке показала, чем покорила сердце знаменитого мужа: «Жрица!».

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка».