Жена российского юмориста Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя и рассказала о настроении

На фото Ревва позировала в черно-зеленом купальнике. Красотка показала себя по бюст, демонстрируя приличное декольте. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила большой серьгой в ухе. Анжелика стояла на фоне окна с жалюзи и можно увидеть полосы света Солнца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настроение, как у осеннего листочка - хочется оторваться!!", - написала звезда.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Глаза", "Анжелика ваша улыбка согреет в любое время года", "Душевная, красивая", "Вам нужно на обложку самого крутого журнала", "Анжелика ,какая вы красивая!Счастья вам безмерного и вашей замечательной семье. Обожаю !!!!!!", "Какая вы красивая ! Анжелика,вы Богиня красоты!!!", "Не отказывай себе ни в чём, оторвись, Крошка", "Восхитительна", "И я на солнечных работаю....".

Мы сообщали, что жена российского комика и шоумена Александра Реввы Анжелика похвасталась роскошной фигурой в прозрачной накидке.

«Ну что родители, снова в бой? Завтра начинаем?? Всем сил и терпения!! Крепкого здоровья нам и нашим детям», - говорится в сообщении.

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