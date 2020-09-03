Жена известного российского комика и шоумена Александра Реввы, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, поделилась романтичным совместным фото с мужем

Анжелика Ревва опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото красотка с мужем позируют на борту яхты на фоне моря и красочного закатного солнца. При этом Ревва одет в обычные шорты и простую белую футболку, а его жена для романтичной прогулки выбрала легкое розовое платье с рюшами. Короткая юбка наряда позволила Анжелике во всей красе продемонстрировать свои подтянутые загорелые ножки.

На снимке жена трогательно прижалась к мужу, а он нежно обхватил ее лицом руками, будто готовится ее поцеловать.

«Между нами тает солнце», - подписала снимок красотка.

Ее подписчики тут же отреагировали на новое фото.

«Сильная между вами любовь и это очень заметно! Пусть так будет всегда!!! Вы идеальная пара», «Какие вы лапочки. Счастья вам и огромной любви», «Какие же вы сногсшибательные», «Такие милашки», «Ой ты божечки, такие милые, славные и прекрасные вы тут, одно загляденье», «Вы классная пара», «Он такой сильный, а Вы такая хрупкая!», «Какие вы классные. Восхищаюсь вами», - пишут люди.

Напомним, красавицы-дочки Артура Пирожкова пленили ангельским видом в летних сарафанах.

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