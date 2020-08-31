Жена российского комика и шоумена Александра Реввы Анжелика похвасталась роскошной фигурой в прозрачной накидке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ну что родители, снова в бой? Завтра начинаем?? Всем сил и терпения!! Крепкого здоровья нам и нашим детям», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Ревва позирует в полупрозрачном наряде, демонстрируя упругие формы на фоне моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Жрица», «Вы такая приятная и милая девушка💕 от Вас прям веет добром и позитивом🌈», «Любоф вы наша♥️», «красоточка», «очень красивая», - пишут они.
До этого мы писали, что жена российского комика и шоумена Александра Реввы, Анжелика, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе.
Девушка позировала на яхте, задрав летнее платьице и выставив вперед стройную ножку. Женщина закрыла глаза от удовольствия и подставила лицо солнцу. Стоит отметить, что кадр получился весьма пикантным, так как платье Анжелики задралось сильно высоко.
«Самый зависимый человек от солнца, света и тепла», - подписала снимок звезда.
Напомним, что горячая жена Артура Пирожкова растаяла в объятиях дерзкой красотки: "Сладкие".
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