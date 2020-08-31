Жена российского комика и шоумена Александра Реввы Анжелика похвасталась роскошной фигурой в прозрачной накидке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ну что родители, снова в бой? Завтра начинаем?? Всем сил и терпения!! Крепкого здоровья нам и нашим детям», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ревва позирует в полупрозрачном наряде, демонстрируя упругие формы на фоне моря. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Жрица», «Вы такая приятная и милая девушка💕 от Вас прям веет добром и позитивом🌈», «Любоф вы наша♥️», «красоточка», «очень красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что жена российского комика и шоумена Александра Реввы, Анжелика, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе.

Девушка позировала на яхте, задрав летнее платьице и выставив вперед стройную ножку. Женщина закрыла глаза от удовольствия и подставила лицо солнцу. Стоит отметить, что кадр получился весьма пикантным, так как платье Анжелики задралось сильно высоко.

«Самый зависимый человек от солнца, света и тепла», - подписала снимок звезда.

Напомним, что горячая жена Артура Пирожкова растаяла в объятиях дерзкой красотки: "Сладкие".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с женой поразили видом на архивных кадрах, до популярности и денег: "Похож на Траволту".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова крутит роман с известным красавцем, Лобода оценила: "Это преступление".