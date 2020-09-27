Популярна українська співачка Мішель Андраде похвалилася нереальною фігурою, вбравшись в один купальник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Люблю атмосферні Відосики вам в стрічку залишати💜 Давно хотіла залити, ловіть», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах позує в облягаючому купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних ракурсів. При цьому сама знаменитість елегантно заглядає в кадр, даруючи своїм шанувальникам ідеальну посмішку.

«Яке відео🔥 я не могуууу», «вау», «відео просто, навіть немає слів описати», «яка краса ти Богиня Мішель», «як атмосферно вийшло», «це офігенно», «Мужики хочуть, баби заздрять», «кайфова», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку

"Давайте загубимося", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Андраде позує в мокрому купальнику, ефектно демонструючи фігуру під час стрибка в басейн. Шанувальники знаменитості прийшли в захват від побаченого.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

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