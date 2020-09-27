Популярна українська співачка Мішель Андраде похвалилася нереальною фігурою, вбравшись в один купальник
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Люблю атмосферні Відосики вам в стрічку залишати💜 Давно хотіла залити, ловіть», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах позує в облягаючому купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру з різних ракурсів. При цьому сама знаменитість елегантно заглядає в кадр, даруючи своїм шанувальникам ідеальну посмішку.
Пекуча "наречена" Харламова розбурхала непристойну чоловічу фантазію: "І як тепер заснути?»
Не впізнати: як виглядали Пугачова, Єфремов, Волочкова та інші зірки в юності, фото тоді та зараз
"У салоні було шестеро людей": масштабна ДТП струсила Одещину, людей занесло в кювет, фото
Кіркорова терміново госпіталізували, розкрито важкий діагноз: "Сподіваюся, все буде добре..."
«Яке відео🔥 я не могуууу», «вау», «відео просто, навіть немає слів описати», «яка краса ти Богиня Мішель», «як атмосферно вийшло», «це офігенно», «Мужики хочуть, баби заздрять», «кайфова», - пишуть вони.
До цього ми писали, що співачка Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку
"Давайте загубимося", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Андраде позує в мокрому купальнику, ефектно демонструючи фігуру під час стрибка в басейн. Шанувальники знаменитості прийшли в захват від побаченого.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".
Також Politeka писала, що фаворитка Потапа у рваному топі змусила дочку репера вигукнути: "Боже! Хто це...".