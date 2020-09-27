Популярная украинская певица Мишель Андраде похвасталась нереальной фигурой, нарядившись в один купальник
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Люблю атмосферные Видосики вам в ленту покидать💜 Давно хотела залить, ловите», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах позирует в облегающем купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру с разных ракурсов. При этом сама знаменитость элегантно заглядывает в кадр, даря своим поклонникам идеальную улыбку.
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«Какое видео🔥 я не могуууу», «вау», «Видео просто, даже нету слов описать», «какая красота ты Богиня Мишель», «как атмосферно получилось», «это офигенно», «Мужики хотят, бабы завидуют», «кайфовая», - пишут они.
До этого мы писали, что певица Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой во время отдыха
«Давайте потеряемся», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Андраде позирует в мокром купальнике, эффектно демонстрируя фигуру во время прыжка в бассейн. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».
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