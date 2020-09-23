Популярная украинская певица Мишель Андраде похвасталась роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Давайте потеряемся», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Андраде позирует в мокром купальнике, эффектно демонстрируя фигуру во время прыжка в бассейн. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.

«Мишелька, конфетка», «как же поднимают настроение такие видео», «вот это ты хорошо отдохнула. Всем бы так. Аж немного завидую», «отсчитываю дни, когда еще нас порадуешь», «хорошего отдыха, малышка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинско-боливийская исполнительница Мишель Андраде показалась перед своими поклонниками во всей красе

23-летняя красотка, ставшая знаменитой после четвертого сезона проекта «X-фактор» порадовала фанатов «натуральным» фото.

На своей страничке в социальной сети инстаграм девушка опубликовала фотографию, на которой позирует без грамма макияжа и в одном махровом халате.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

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