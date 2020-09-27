Популярна модель Алессандра Амбросіо, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася формами в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
"Ніколи ще не було краще", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографіях Амбросіо позує в ефектній білизні, яка максимально підкреслює її й без того ідеальну фігуру.
"Хочеться з нею одружується відразу», «вау, як гаряче», "Малятко, ти бездоганна", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою.
Зірка постійно публікує у своєму Instagram фото, зачаровуючи неймовірною красою. Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників не тільки своїм ніжним знімком, але і фотографією з дочкою.
На першому фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках. Алессандра тримала в руках парфуми і закрила очі, ніби насолоджуючись їх ароматом.
Гарний макіяж зробив шкіру свіжою і сяючою. Образ завершували різні прикраси.
Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».
Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".
Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".