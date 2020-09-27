Популярна модель Алессандра Амбросіо, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася формами в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Ніколи ще не було краще", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографіях Амбросіо позує в ефектній білизні, яка максимально підкреслює її й без того ідеальну фігуру.

"Хочеться з нею одружується відразу», «вау, як гаряче», "Малятко, ти бездоганна", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою.

Зірка постійно публікує у своєму Instagram фото, зачаровуючи неймовірною красою. Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників не тільки своїм ніжним знімком, але і фотографією з дочкою.

На першому фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках. Алессандра тримала в руках парфуми і закрила очі, ніби насолоджуючись їх ароматом.

Гарний макіяж зробив шкіру свіжою і сяючою. Образ завершували різні прикраси.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".