Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой

Звезда постоянно публикует в своем Инстаграм фото, завораживая невероятной красотой, пишет Politeka.net. В этот раз красотка решила побаловать поклонников не только своим нежным снимком, но и фотографией с дочерью.

На первом фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.

Красивый макияж сделал кожу свежей и сияющей. Образ завершали различные украшения.

На втором снимке Амбросио позировала сидя со своей дочерью. Обе прижались друг к другу и улыбались, глядя в камеру.

Вероятно, Аня-Луиза в купальнике, а ее волосы были влажными от недавнего купания.

"Я - это то, чем живу, и когда я закрываю глаза, я вижу все особенные моменты связи с моей дочерью и уроки, которыми я поделилась, показывая ей важность сестринских уз и быть сильной, женственной и уверенной - точно так же, как этот аромат", - написала звезда.

За 10 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что обе на фото получились просто восхитительно, а девочка растет настоящей красавицей, вся в маму.

Напомним, Алессандра Амбросио блистала в крохотном купальнике на тонких завязках. Треугольная ткань выделила аппетитные прелести, немного приподняв и обтянув их.

Звезда приспустила светлую накидку с плеч, что придавало образу пикантности. Завершили образ разные аксессуары, в том числе головной убор.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".