Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер похвалилася розкішною красою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго ранку", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Дженнер позує дуже близько до камери, через що в кадр практично не потрапив її значний бюст. Однак шанувальники знаменитості оцінили ідеальне обличчя красуні.

«Королівський розмір», «королева», «о мій бог! Ось це розмір», «ти сяєш», «від тебе аж кімната моя краще виглядати стала», «вітаю. Ти зробила мій день своєю красою», - пишуть вони.

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На фото Кайлі позує в довгих штанях з розрізами з боків і коротенькому топі. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама йшла вулицею. Дженнер впевнено трималася, епатуючи публіку. На другому кадрі зірка стояла вже біля автомобіля, показуючи ідеальний животик, а рукою трималася за двері.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали ще більше коментарів.

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