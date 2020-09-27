Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в серіалі "Величне століття", вразила красою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Загляньте в мою історію, щоб дізнатися, як я провів сьогодні неділю», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Узерлі позує в кафе, елегантно посміхаючись комусь із друзів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"Ви прекрасна», «от би зустрінеться з вами», «виглядаєш неймовірно», «яка щаслива і красива дівчинка», «Наша улюблена красуня Мер'єм», "ось до чого ж ти хороша", - пишуть вони.
До цього ми писали, що актриса Мер'єм Узерлі, зірка "чудового століття", показала себе максимально близько
На фото Мер'єм позувала у футболці, а на шиї можна побачити ланцюжок. Узерлі здалася досить близько, тому більше нічого не видно. Волосся красуня зібрала назад, а сама дивилася кудись за камеру. Очі, як можна помітити, у зірки були зеленими.
Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали "тонни" коментарів.
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Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" зізналася у вагітності, фото майбутньої мами
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