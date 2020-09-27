Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в серіалі "Величне століття", вразила красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Загляньте в мою історію, щоб дізнатися, як я провів сьогодні неділю», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Узерлі позує в кафе, елегантно посміхаючись комусь із друзів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Ви прекрасна», «от би зустрінеться з вами», «виглядаєш неймовірно», «яка щаслива і красива дівчинка», «Наша улюблена красуня Мер'єм», "ось до чого ж ти хороша", - пишуть вони.

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На фото Мер'єм позувала у футболці, а на шиї можна побачити ланцюжок. Узерлі здалася досить близько, тому більше нічого не видно. Волосся красуня зібрала назад, а сама дивилася кудись за камеру. Очі, як можна помітити, у зірки були зеленими.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали "тонни" коментарів.

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