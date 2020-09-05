Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся исполнением главной роли в рейтинговом проекте «Великолепный век», поразила «породистой» красотой

37-летняя звезда, которая уже в январе следующего года станет мамой во второй раз, опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото, показав всю роскошь простоты, передает Politeka.net.

На снимке нет вычурных элементов декора и броских нарядов. Актриса позирует на однотонном фоне, стоя боком к камере, в черном платье, которое подчеркивает красивые плечи звезды, и декорировано на талии молнией.

Ее волосы собраны в небрежный хвост и развеваются. Скорее всего, эффект ветра на сьемках получили, использовав вентилятор.

В образе отсутствуют аксессуары, а макияж очень сдержанный, практически незаметный. Визажисты только подчеркнули глаза актрисы, оттенив их.

Меньше чем за час снимок собрал более 110 тысяч лайков.

Ранее мы писали о том, что актриса находится на пятом месяце беременности и уже призналась поклонникам, что ждет девочку.

Старшую девочку Марьем родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Пара была помолвлена, но за несколько месяцев до появления дочери рассталась. Звезда переехала в Германию и потом призналась, что воспитывает Лару сама, не получая от ее отца финансовой помощи.

Кто является отцом второго ребенка - неизвестно. Звезда лишь призналась в одном из интервью, мол, ее новый возлюбленный - американец, проживающий в Берлине. Оба познакомились в Германии.

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".