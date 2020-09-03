Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала свою малышку в необычном виде
На фото Нур позировала в майке. Красотка сидела на фоне окна, а под одеждой у нее можно увидеть малышку-дочку. Девочка залезла под майку и видна была только голова. Волосы актриса решила собрать в узел, а сама улыбалась и наклонила голову над волосами дочери. Фото вышло очень нежным, если не сказать - интимным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Кенгуру", - лаконично подписала смайликом фото Нур.
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Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Посмотрите на кенгуру", "Будьте терпеливы, мой свет, ваше время не так", "Куда ты пошла. Такая красивая Нур", "Ты такая красивая, я очень тебя люблю", "Это отличное фото", "Мои дорогие красивые, я очень люблю тебя, доброе утро", "Икона", "Пусть мой Господь сделает ваше счастье и ваши отношения вечными", "Каково это быть мамой", "Королева и принцесса".
Мы сообщали, что 39-летняя немецко-турецкая актриса из сериала "Великолепный век" Нур Феттахоглу впечатлила королевским образом.
Так, на черно-белом снимке Нур кружилась перед камерой, стоя возле кровати - девушка "застыла" в удачный момент, когда, казалось, что вот-вот оторвется от пола и взлетит.
Напомним, звезда "Великолепного века" засветила лишнее в роскошном платье
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