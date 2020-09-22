Телеведущая Ольга Фреймут поплатилась за свое поведение

В Сети уверены, что ей бумерангом вернулось то, что раньше она делала другим.

Так, телеведущая, которая сейчас участвует в шоу «Танці з зірками», призналась, что не хотела участвовать в проекте, поскольку не любит, когда ее кто-то оценивает.

"Танцевать я не собиралась. Терпеть не могу участвовать в конкурсах, где меня должны оценивать по каким-то стандартам, субъективно. Всегда важно устраивать сама себя", - заявила Фреймут.

Однако в Сети ответили, что Фреймут, которая бывает довольно критична в отношении других полезно побыть в шкуре того, кого судят.

"Не любишь когда тебя судят ??? А как было тебе ходить по ресторанам и отелям и судить ???? Говорить, что правильно, что неправильно, рекомендовать или не рекомендовать? Я думаю это тебе бумеранг!", "Всем рассказывает как жить, а сама в тапках", «Тапочки странные. На мужские похожи», «Очень противно, как только вы открываете рот! ( Не нужно за счёт других, строить из себя жертву! Будьте добрее, возможно тогда люди и к вам потянутся... Пока одно отвращение», - пишут в комментариях.

Отметим, в шоу Фреймут достается от судьи проекта Екатерины Кухар. При этом на одном из эфиров Фреймут, которая не привыкла терпеть критику, заявила, что Кухар стоит пойти в церковь покаяться.

Напомним, что поскандалившая с Кухар Фреймут теперь учит украинцев выпивать: "Держите за ножку".

Как сообщала Politeka, заносчивая Фреймут после скандала с Кухар раскрыла правду об участии в шоу: «Терпеть не могу…».

Также Politeka писала, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».