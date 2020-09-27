Відомий на весь простір СНД 50-річний стриптизер Тарзан показав шанувальникам, чим займається після скандалу зі зрадами дружині Наташі Корольової

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Повернення до невинності", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Тарзан показує річку і природу. А на тлі накладена музика.

Уточнимо, що Тарзан після скандалу зі зрадами вирішив закрити шанувальникам можливість коментувати свої публікації. Причиною цього стала надмірна кількість негативу з боку користувачів мережі.

Раніше ми повідомляли, в сім'ї Наташі Корольової і Тарзана спалахнув скандал. Останній зізнався в зраді. До цього артистка заявила в поліцію про крадіжку коштовностей на суму п'ять мільйонів рублів. У злочині підозрюються дві панянки, які прийшли в гості додому до Глушка, поки королевою не було вдома. Одна з дівчат, 28-річна маловідома актриса Анастасія Шульженко, оголосила, що є коханкою стриптизера. Більш того, вона виявилася ще й вагітною.

Нагадавши, Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: "як же низько впала ваша сім'я»

Як повідомляла Politeka, п'яна Королева вийшла в ефір після зради Тарзана і зірвалася на мат: "не можу пережити..."