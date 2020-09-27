Известный на все пространство СНГ 50-летний стриптизер Тарзан показал поклонникам, чем занимается после скандала с изменами жене Наташе Королевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Возвращение к невинности», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тарзан показывает реку и природу. А на фоне наложена музыка.

Уточним, что Тарзан после скандала с изменами решил закрыть поклонникам возможность комментировать свои публикации. Причиной этого стало чрезмерное количество негатива со стороны пользователей сети.

Уточним, что в семье Королевой и Тарзана вспыхнул скандал из-за измен последнего. Мужчина сам это признал.

Помимо этого, певица обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обокрали. Пропали драгоценности на пять миллионов рублей.

В преступлении подозревуют нескольких девушек, которые были в гостях у Глушко, пока его жены не было дома.

Так, 28-летняя актриса Анастасия Шульженко объявила позже, что является любовницей стриптизера. К тому же, по ее словам, она в положении от знаменитости.

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