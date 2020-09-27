Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася красою під час відпочинку з подругами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку Нікітюк позує в оточенні подруг під час того, як вони відпочивають в басейні. При цьому у телеведучої мокра голова, а поверх купальника залишилися гілки.

В цей час подруги знаменитості застигли в пікантних позах, а ракурс нібито зверху надає фотографії особливого шарму. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості що-небудь сказати-фотографія була викинута в Сторіс.

До цього ми розповідали, що ведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників зайвою вагою і збільшеними грудьми.

Зірка ніколи не упускає можливості повеселити своїх передплатників кумедними кадрами. На цей раз вона вирішила наочно продемонструвати, чим відрізняються знімки в Instagram від реального життя.

Так, Нікітюк поділилася одним і тим же фото, обробленим спочатку "під Instagram«, а потім»під реальне життя". На знімку ведуча позує верхи на коні в спокусливому топі й стильних джинсах. У першому варіанті обробки Леся помітно збільшила собі груди й стегна з п'ятою точкою, зробивши свою талію візуально ще тоншою, ніж в реальності.

Нагадавши, Нікітюк з кільцем на безіменному пальці приголомшила новиною: "А ось тепер можна і...".

Як повідомляла Politeka, безтурботна Нікітюк перетворилася на харизматичного ковбоя і показала своїх дівчаток.

Також Politeka писала, що Нікітюк в екстраміні й з келихом в руках похвалилася танцями на пілоні: "Леся, мама знає?".