Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новостью на закате солнца

Знаменитость решила поделиться важной новостью о завершении съемок своего тревел-шоу, которое длилось даже в условиях карантина и прошел не один месяц с того момента, как Леся путешествовала по стране, показывая лучшие места городов Украины.

На новых фото счастливая Леся с огромным бокалом в руках позировала у реки на закате солнца. Длинноногая блондинка восхитила всех стройными ножками, а также образом, в котором позировала сегодня.

«Крутой вечер! И крутое завершения съемок тревел шоу @lemarshrutka_official 😭❤️❤️❤️я буду скучать 🙈 Кстати праздновали в абалденном катамаране на Днепре !!! Было все ... даже танцы на пилоне😆», - написала Леся.

Вот что отвечают пользователи сети:

«Какая же ты красавица !!!!! правда», «Красавица наша 🌺❤», «Ты такая классная, честно, открылась совсем с другой стороны. И ноги у тебя шикарные, талия у тебя также, очаровательная улыбка, глаза как океан», «Красоточка💕 Люблю тебе😍», «Красотка😍❤️», «Какая ты бомба 😍», «Не смотрите на милое личико ...», «Леся Ивановна а мама знае🤣🤣», «хватит бухать.😂», «Блин, ты крута🔥🔥🔥».

Также до этого Леся показала вид на свюо фигуру сверху, причем ее лица не было видно, только спину и ягодицы в черном бикини. Пляжный образ девушки дополнила шляпа с популярным в этом году леопардовым принтом.

Пользователи социальной сети Инстаграм не удержались от комментариев, бурно обсуждая фигуру известной телеведущей.

Также звезда выложила на своей странице в "Инстаграм" кадр с недавней фотосессии. "На длиннофокусном..☺️", - отметила она в описании.

На девушке из одежды можно заметить только джинсовую куртку и черты туфли с открытым носком. Леся Никитюк забралась на высокий стул, и задрала ногу, слегка поджав ее под себя руками, другая же нога предстала во всей своей длине и красоте.

Напомним, что шаловливая Никитюк покрутила упругим богатством в одном бикини

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