Леся Никитюк ошарашила неожиданным заявлением
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу телеведущей в Instagram.
«А вот теперь можно и взять небольшую паузу..», - написала Никитюк, опубликовав фото со свои образом с крайнего выпуска «Танців з зірками», где она выступила в роли судьи.
Никитюк отметила, что должна подумать над тем, чем будет заниматься дальше.
«Ле Маршрутка скоро в эфире, Кто сверху вы уже смотрите на Танцах со Звездами отстрелялась .. в прямом смысле слова😁 .. Так что все! Осенью вам что смотреть на экранах .. а мне надо взять паузу и подумать, что дальше...», - написала она.
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Никитюк немного приоткрыла завесу относительно того, чем планирует заниматься.
«Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться... а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес школу, о которой позже расскажу, английский язык наконец добью 😭 ну и китайский уже забыла🐼 Всем спасибо! Всех люблю, в инсте остаюсь», - сообщила теледива.
В комментариях фолловеры звезды пишут ей слова поддерки и восхищения. При этом некоторые решили присмотреться к фотографиям повнимательнее.
"Колечко на безымянном пальце", - пишут в Сети.
Напомним, кокетливая Никитюк на отдыхе приспустила халатик, подразнив загорелым телом.
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