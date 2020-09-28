Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою на публічному заході

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Волочкова-наставник молоді", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова зображена за явно не кращими своїми витівками. Серед них публічна Примірка білизни, а також поцілунки прямо на камеру з різними знаменитостями: Джигурдою, Миколою Басковим, Маратом Башаровим й навіть Світланою Лободою.

"Тільки попросила, щоб лопа теж скрін зробила з відкритим ротом", " одне велике НЕДО - балерина, мати, педагог,..(далі за списком)», "швидше за все, змінюється труселями з блондином", - пишуть користувачі Мережі.

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На фото Волочкова здалася в червоних прозорих штанях і чорному топіку. Анастасія в стрибку показала шпагат, а руки розставила в сторони. Зірка вирішила не винаходити велосипед, щоб знову привернути до себе увагу.

Фанати поставили всього 549 лайків під фото і не писали Коментарі, адже балерина ненавидить критику, тому закрила коментарі, але так і хочеться написати: "збирайте назад".

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