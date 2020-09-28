Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою на публічному заході
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
"Волочкова-наставник молоді", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова зображена за явно не кращими своїми витівками. Серед них публічна Примірка білизни, а також поцілунки прямо на камеру з різними знаменитостями: Джигурдою, Миколою Басковим, Маратом Башаровим й навіть Світланою Лободою.
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"Тільки попросила, щоб лопа теж скрін зробила з відкритим ротом", " одне велике НЕДО - балерина, мати, педагог,..(далі за списком)», "швидше за все, змінюється труселями з блондином", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про прем'єру
На фото Волочкова здалася в червоних прозорих штанях і чорному топіку. Анастасія в стрибку показала шпагат, а руки розставила в сторони. Зірка вирішила не винаходити велосипед, щоб знову привернути до себе увагу.
Фанати поставили всього 549 лайків під фото і не писали Коментарі, адже балерина ненавидить критику, тому закрила коментарі, але так і хочеться написати: "збирайте назад".
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