Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова насмешила сеть нарядом на прийоме у чиновника

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором пожилой чиновник награждал ее медалью за вклад в развитие российского балета и другие заслуги. Особенное внимание пользователей сети привлекла строчка «за высокие духовно-нравственные принципы», которая явно не вяжется с образом жизни скандальной балерины.

Стоит отметить, что на прием к почетному ветерану МВД Волочкова пришла в весьма развратном наряде. Она надела экстремально короткое платье, под которое не стала надевать белье. Через тонкую ткань просвечивалась грудь звезды. Образ Волочкова дополнила босоножками на огромном каблуке и шубой. При этом выглядела она очень неопрятно.

Артистка рассказала, что приехала оформить документ в нотариальную контору, где ее ждал сюрприз.

«Это очень приятное общественное признание…Оказывается, о моем приезде было известно, но для меня это была полная неожиданность и честь одновременно», - написала Волочкова.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Волочкова насмешила сеть заявлением о будущих концертах. Она заявила, что намерена продолжить работу с цирковыми выступлениями и мини-спектаклями. На фото Волочкова позировала в обнимку с клоуном Олегом Гришкевичем, с которым она работает. Кстати, позировала балерина в том же платье, что и на вручении медали.

Напомним, что бесстыжая Волочкова вниз головой показала любимую позу в спортзале: сногсшибательные кадры.

Как сообщала Politeka, взъерошенная Волочкова в дырявых джинсах показала подросшую дочку, которая живет с мачехой: "Даже не верится".

Также Politeka писала, что инфернальная Волочкова напугала видом у камина, заговорив о своих планах: «Скоро вы все…».