Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветилась в компании старого знакомого, озадачив видом

Анастасия славится своей любовью показать себя в необычных нарядах на публике, чтобы попасть в центр обсуждений или очередной скандал ради славы. Не так давно Волочкова показала, как проводит в захмелевшем виде вечера с Никитой Джигурдой и крупно опозорилась.

В этот же рас балерина в скромном платье в пол с устаревшим дизайном и принтом показала, как проводит время в компании товарища. Как можно заметить, Анастасия для выхода в свет также надела туфли на высокой шпильке с платформой и нацепила накладные волосы для прически, которая после растрепалась.

«С моим замечательным другом Гией @gia_eradze мы всегда на позитиве и в творчестве.😊🩰🦢,» - написала Волочкова ,специально скрыв доступ к возможности комментирования поста, чтобы избежать критики, ведь ранее звезуд высмеяли за постаревший вид, обвисшие формы и очень испорченные волосы.

Как известно, до карантина артистка активно выступала с коллегами, устраивая цирковые выступления, а также давала мини-спектакли, изображая клоунаду с комедийным артистом. При этом выступление оценивали достаточно неоднозначно. После ослабления карантинных мер Волочкова снова заявила, что намерена продолжить свою работу.

Также недавно в Инстаграм она опубликовала фото, на котором засветилась с коллегой у себя дома, обсуждая их ранние выступления:

«Встретились мы с моей командой и нашим добрым клоуном Олегом Гришкевич в моей Московской квартире. Обсуждаем наш спектакль и ищем новые решения.😊 Я всегда люблю быть в творческом процессе.🩰🌺😊🔥🦢 #анастасияволочкова #волочкова», - написала она.

Реакция пользователей сети на открытых аккаунтах не заставила себя ждать. Пользователи Инстаграм тут же припомнили Анастасии, как на самом деле проходил ее концерт и как он выглядел.

«неисчерпаемое творчество или топтание на месте, лебедь совсем сломался🥴», «новое решение как не еб...ся с кастрюль», «Блин!🙈, сестра Пеннивайза🤡», «5 фото, вот это гренадер🤦‍♂️», «Ну и спинища на 5 фото ! Это все шпинат животворящий».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."