Выдала все, как есть

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своими пируэтами и рассказала о том, как впервые встала на пуанты

Звезда поделилась новым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Волочкова в спортивном костюме тренируется в зале. Она демонстрирует разные балетные стойки, а затем начинает кружиться по комнате, доказывая, что даже после многих лет сохраняет свою форму.

«Быстро, весело, профессионально. Работа в моем любимом зале по несколько часов в день - это труд, конечно, но и радость и отдушина! Жизнь на пуантах - это счастье!», - восторженно написала балерина.

Она также откровенно рассказала о том, как начала заниматься балетом.

«Первый раз я надела пуанты в возрасте 9 лет в первом классе балетного училища (Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь…И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными», - пожаловалась Волочкова.

При этом она добавила, что считает замечательной привычкой «быть профессионалом своего любимого дела и сохранять преданность и верность своей профессии».

Ранее мы писали, что Волочкова насмешила сеть заявлением о будущих концертах. Она заявила, что намерена продолжить работу с цирковыми выступлениями и мини-спектаклями. На фото Волочкова позировала в обнимку с клоуном Олегом Гришкевичем, с которым она работает.

Напомним, неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик.

Как сообщала Politeka, взъерошенная Волочкова в дырявых джинсах показала подросшую дочку, которая живет с мачехой.

Также Politeka писала, что инфернальная Волочкова напугала видом у камина, заговорив о своих планах.