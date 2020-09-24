Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своими пируэтами и рассказала о том, как впервые встала на пуанты

Звезда поделилась новым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Волочкова в спортивном костюме тренируется в зале. Она демонстрирует разные балетные стойки, а затем начинает кружиться по комнате, доказывая, что даже после многих лет сохраняет свою форму.

«Быстро, весело, профессионально. Работа в моем любимом зале по несколько часов в день - это труд, конечно, но и радость и отдушина! Жизнь на пуантах - это счастье!», - восторженно написала балерина.

Популярные статьи сейчас

Уколовшая Фреймут Маша Ефросинина взорвалась эмоциями после «Танців з зірками»: «Никто из вас не понимает…»

Родившая от престарелого Петросяна помощница сорвалась на публичную ругань: "Вам здесь показать, как я памперс меняю?"

Пьяная Королева вышла в эфир после измены Тарзана и сорвалась на мат: "Не могу пережить..."

"Новый муж": Бузова после разрыва с женихом появилась с голубоглазым красавчиком
Показать еще

Она также откровенно рассказала о том, как начала заниматься балетом.

«Первый раз я надела пуанты в возрасте 9 лет в первом классе балетного училища (Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь…И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными», - пожаловалась Волочкова.

При этом она добавила, что считает замечательной привычкой «быть профессионалом своего любимого дела и сохранять преданность и верность своей профессии».

View this post on Instagram

Быстро, весело, профессионально😊🩰 Работа в моем любимом зале по несколько часов в день-это труд, конечно, но и радость и отдушина!🙏🩰🦢 Жизнь на пуантах-это счастье!🩰🙏 Первый раз я надела пуанты в возрасте 9 лет в первом классе балетного училища (Академии Русского Балета им. А.Я.Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь..🙈 И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными..🙈 Но быть профессионалом своего любимого дела и сохранять преданность и верность своей профессии-это самая замечательная привычка на свете.🩰👍 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Ранее мы писали, что Волочкова насмешила сеть заявлением о будущих концертах. Она заявила, что намерена продолжить работу с цирковыми выступлениями и мини-спектаклями. На фото Волочкова позировала в обнимку с клоуном Олегом Гришкевичем, с которым она работает.

Напомним, неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик.

Как сообщала Politeka, взъерошенная Волочкова в дырявых джинсах показала подросшую дочку, которая живет с мачехой.

Также Politeka писала, что инфернальная Волочкова напугала видом у камина, заговорив о своих планах.