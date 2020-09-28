Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой на публичном мероприятии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Волочкова – наставник молодежи», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова запечатлена за явно не лучшими своими выходками. Среди них публичная примерка белья, а также поцелуи прямо на камеру с разными знаменитостями: Джигурдой, Николаем Басковым, Маратом Башаровым и даже Светланой Лободой.

«Только попросила, чтобы лопа тоже скрин сделала с открытым ртом», «Одно большое НЕДО- балерина, мать, педагог,..(дальше по списку)», «Скорее всего, меняется труселями с блондином», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о премьере

На фото Волочкова показалась в красных прозрачных штанах и черном топике. Анастасия в прыжке показала шпагат, а руки расставила в стороны. Звезда решила не изобретать велосипед, чтобы снова привлечь к себе внимание.

Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье

А еще Politeka писала, что скандальная Волочкова разоткровенничалась о своих трудностях

Также Politeka сообщала, что неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик