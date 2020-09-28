Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой на публичном мероприятии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Волочкова – наставник молодежи», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова запечатлена за явно не лучшими своими выходками. Среди них публичная примерка белья, а также поцелуи прямо на камеру с разными знаменитостями: Джигурдой, Николаем Басковым, Маратом Башаровым и даже Светланой Лободой.
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«Только попросила, чтобы лопа тоже скрин сделала с открытым ртом», «Одно большое НЕДО- балерина, мать, педагог,..(дальше по списку)», «Скорее всего, меняется труселями с блондином», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о премьере
На фото Волочкова показалась в красных прозрачных штанах и черном топике. Анастасия в прыжке показала шпагат, а руки расставила в стороны. Звезда решила не изобретать велосипед, чтобы снова привлечь к себе внимание.
Напомним, постаревшая Волочкова попыталась скрыть обвисшие формы в тесном платье
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