Українська Dj й колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою прямо в ліфті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Мій ліфт, мої правила", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в ліфті, ефектно задерши ногу. При цьому в якийсь момент в кадр потрапляє явно зайве.
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Однак своїх шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадрами Кумейко поділилася у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, здивувала зухвалою витівкою в ліфті.
Знаменитість виклала сміливе фото, на якому постала у відвертій позі. Вона зробила селфі навпроти дзеркала в ліфті, задерши ногу вище власної голови. Анастасія продемонструвала відмінну розтяжку і свої стрункі ноги у всій красі.
Образ Анастасії Кумейко заслуговує на окрему увагу. Красуня регулярно балує шанувальників пікантними нарядами, на цей раз крім шорт вона одягла тонку чорну футболку з квітковими візерунками, короткі чорні чобітки на підборах, крислатий капелюх і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала у хвіст на потилиці.
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