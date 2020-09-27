Українська Dj й колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою прямо в ліфті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій ліфт, мої правила", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в ліфті, ефектно задерши ногу. При цьому в якийсь момент в кадр потрапляє явно зайве.

Однак своїх шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, оскільки кадрами Кумейко поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що співачка Анастасія Кумейко, колишня учасниця групи Nikita, здивувала зухвалою витівкою в ліфті.

Знаменитість виклала сміливе фото, на якому постала у відвертій позі. Вона зробила селфі навпроти дзеркала в ліфті, задерши ногу вище власної голови. Анастасія продемонструвала відмінну розтяжку і свої стрункі ноги у всій красі.

Образ Анастасії Кумейко заслуговує на окрему увагу. Красуня регулярно балує шанувальників пікантними нарядами, на цей раз крім шорт вона одягла тонку чорну футболку з квітковими візерунками, короткі чорні чобітки на підборах, крислатий капелюх і сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала у хвіст на потилиці.

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