Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала о новой тенденции

На фото красотка показалась мини-леопарде, которым обтянула свое тело. Звезда не прикрыла пятую точку, которая так и сверкала в кадре. Анастасия соблазнительно выгнулась, а на лице у нее можно увидеть маску. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что по леопардам? Берем?", - подписала фото красотка и показала результат голосования. За были 83%, а против - 17%.

"За покупками хожу теперь исключительно с вами. Если честно, я была за платье в клеточку, а купальник выбрали вы", - добавила в подписи Кумейко.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется написать: "Хищница, какие красивые глаза".

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала себя и рассказала о тренировках.

На фото красотка показалась в дерзком черном платье, которое оказалось довольно коротким. Анастасия была без белья, зато с глубоким декольте.

Мы писали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко очаровала стильным образом, сверкнув идеальной фигурой.

Анастасия засветилась в наряде, состоящем из черного боди, прозрачной длинной туники и накинутого сверху безрукавного кардигана тоже черного цвета.

Напомним, экс-Nikita Кумейко сняла шорты перед камерой, показав свою гордость в стрингах

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