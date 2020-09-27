Скандальна російська актриса Христина Асмус похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в леопардовий наряд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сегодняяяааа!!!! Роздамо спеку і золота на... " - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Асмус позує в облягаючому леопардовому вбранні, ефектно присівши навпочіпки. Поруч красуня тримає плакат зі скандальним актором-ненависником України Іваном Охлобистіним.

При цьому на голові в Асмус явно незвична для неї темна зачіска, яку вона вирішила доповнити «золотими» туфлями й великими сережками.

До цього ми розповідали, що Христина Асмус після скандалу з фільмом «Текст» і новин про розлучення з Гаріком Харламовим знову зважилася знятися у відвертих сценах.

Відома російська актриса, яка раніше привернула до себе увагу постільними сценами у фільмі «Текст», не перестає дивувати шанувальників. Як стало відомо, Асмус виконала роль дівчини з чату для дорослих в новому фільмі "китобій" Олексія Учителя.

32-річна актриса зіграла модель, яка показує себе чоловікам через веб-камеру. У трейлері нового фільму зірку можна побачити в кокетливому нижній білизні спокушає чоловіків, сидячи на ліжку. При цьому в якийсь момент вона піднімає ліфчик, оголюючи частину грудей.

Нагадавши, скандальна Асмус дала себе облапати на публіці, Харламов зійде з розуму.

Як повідомляла Politeka, Харламова після розлучення з Асмус застукали з ефектною блондинкою, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.