Кристина Асмус после скандала с фильмом «Текст» и новостей о разводе с Гариком Харламовым снова решилась сняться в откровенных сценах
Известная российская актриса, которая ранее привлекла к себе внимание постельными сценами в фильме «Текст», не перестает удивлять поклонников. Как стало известно, Асмус исполнила роль девушки из чата для взрослых в новом фильме «Китобой» Алексея Учителя.
32-летняя актриса сыграла модель, которая показывает себя мужчинам через веб-камеру. В трейлере нового фильма звезду можно увидеть в кокетливом нижнем белье соблазняющей мужчин, сидя на кровати. При этом в какой-то момент она приподнимает лифчик, оголяя часть груди.
Стоит отметить, что после истории с «Текстом», за съемки в котором на Асмус вылилась целая волна негатива и критики, актриса решилась повторить подобный опыт не сразу. Об этом рассказал режиссер «Китобоя».
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«Я спросил: «Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?». «Это мое дело», — сказала она твердо и снялась замечательно. Я был поражен!», - вспоминает Учитель.
Отметим, что в комментариях к трейлеру фильма пользователи активно обсуждают новую роль Асмус.
«Кристинка опять сама себя играет!», «Гарик так и встретил Асмус.... в видеочате», «Рад за Харламова», «Ну, Асмус похоже нашла свою уверенную нишу в кино. Дело за режиссёрами», «Ну Асмус понесло конечно», - пишут люди.
Напомним, скандальная Асмус дала себя облапать на публике, Харламов сойдет с ума.
Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Асмус застукали с эффектной блондинкой, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.