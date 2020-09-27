Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян показала свої недитячі розваги з дітьми

Красуня опублікувала відео з красивих місць, поставши зі своїми чадами, повідомляє Politeka.net. Для відпочинку красуня вибрала крихітне бікіні фіолетового відтінку. Зірка зробила собі дві грайливі косички.

Модель стрибнула в блакитну воду і покликала своїх дітей до себе. Не всі дітлахи наважувалися стрибнути до матері, але врешті-решт, пірнули. Любляча мама підтримувала дітей і допомагала їм виплисти. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кадри вийшли дуже сімейними і добрими.

"Блакитна лагуна", - підписала відео Кім.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Просто нагадування: продовжуйте тримати соціальне дистанціювання від токсичних людей після того, як закінчиться ізоляція", " 😍 😍 😍 😍 😍 😍 люблю, коли у дітей немає страху🙌 🏼", " так мило!! 😍 😍 На цей раз твоя діамантова сережка не загубилася!!", "Весела мама 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, кілька років тому Кім, купаючись, нібито втратила діамантову сережку у воді, а її тодішній бойфренд знайшов прикрасу. Дана сценка була розіграна в рамках шоу "Сімейство Кардашьян".

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян лежала на пелюстках рожевих квітів, трохи вигнувшись для спокусливого ефекту.

Зірка вибрала напівпрозору білизну, яка була дуже крихітною і чи помітною на її принадах. Маленький ліфчик приховав лише найінтимніше, як і трусики.

Зірка дивилася в камеру з-під пишних вій.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.