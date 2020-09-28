Курс валют в Україні 28 вересня здивує сміливою витівкою, адже незважаючи на наступ долара, вона зможе відігратися
Так, стодоларова купюра зі старту трохи набере: міжбанк чекає +1,86 гривні. Про це повідомляє Politeka.
А ось євро навпаки, сьогодні " візьме удар на себе»: купюра в сто євро впаде на 1,79 гривні.
Курс валют в Україні 28 вересня буде наступним:
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- 100 доларів – 2826,73 грн;
- 100 євро-3287,63 грн.
Дістанеться на цьому тлі і російському рублю, десять з яких можна буде купити за 3,6614 гривні.
До цього ми повідомляли, що в третьому кварталі року в Україні майже щорічно спостерігається зростання курсу долара і падіння гривні.
Про причини такої тенденції розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Він зазначив, що за винятком минулого року, який виявився зі специфічними особливостями, в третьому кварталі року в Україні регулярно спостерігалася девальвація. Сологуб уточнив, що багато в чому вона пов'язана з нарощуванням активності бізнесу, що призводить до зростання попиту на валюту і, як наслідок, до зростання курсу долара.
Згідно з його прогнозом, очікується девальвація на рівні 5%.
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