Курс валют в Україні 28 вересня здивує сміливою витівкою, адже незважаючи на наступ долара, вона зможе відігратися

Так, стодоларова купюра зі старту трохи набере: міжбанк чекає +1,86 гривні. Про це повідомляє Politeka.

А ось євро навпаки, сьогодні " візьме удар на себе»: купюра в сто євро впаде на 1,79 гривні.

Курс валют в Україні 28 вересня буде наступним:

100 доларів – 2826,73 грн;

100 євро-3287,63 грн.

Дістанеться на цьому тлі і російському рублю, десять з яких можна буде купити за 3,6614 гривні.

До цього ми повідомляли, що в третьому кварталі року в Україні майже щорічно спостерігається зростання курсу долара і падіння гривні.

Про причини такої тенденції розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Він зазначив, що за винятком минулого року, який виявився зі специфічними особливостями, в третьому кварталі року в Україні регулярно спостерігалася девальвація. Сологуб уточнив, що багато в чому вона пов'язана з нарощуванням активності бізнесу, що призводить до зростання попиту на валюту і, як наслідок, до зростання курсу долара.

Згідно з його прогнозом, очікується девальвація на рівні 5%.

Нагадавши, долар готує нищівний удар по гривні, НБУ попередив українців: що буде з курсом валют.

Як повідомляла Politeka, рекордний обвал долара і різкий стрибок цін на продукти, МВФ протверезив українців: "по 30 гривень...".

Також Politeka писала, що українців застерегли від великої помилки зі заощадженнями в доларах: "потрібно тримати в...".