В третьем квартале года в Украине почти ежегодно наблюдается рост курса доллара и падение гривны

О причинах такой тенденции рассказал в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что за исключением прошлого года, который оказался со специфическими особенностями, в третьем квартале года в Украине регулярно наблюдалась девальвация. Сологуб уточнил, что во многом она связана с наращиванием активности бизнеса, что приводит к росту спроса на валюту и, как следствие, к росту курса доллара.

«На самом деле темпы были больше, чем те, которые сейчас мы видим в сентябре. Там было где-то 5% девальвации за месяц», - добавил представитель НБУ.

Он также отметил, что в этом году традиционное восстановление бизнес-активности в сентябре совпало с тем, что люди начали думать, что в работе Нацбанка произошли изменения, что привело к заметному росту спроса на американскую валюту.

«Они начали думать: “Раз нам осенью нужно будет покупать валюту, то давайте сделаем это сейчас”, и, соответственно, спрос вырос. Возможно, кто-то со стороны предложения решил, что надо подождать пару недель и продать по высокому курсу», - отметил Сологуб в своем комментарии.

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