Погода в Україні 28 вересня приємно здивує змінами, сильні дощі почнуть потихеньку йти з країни

Так, затримається Негода на західній частині країни: сильні дощі спровокують похолодання до 17-21 градуса за Цельсієм. Вночі ж похолодає до 6-9 градусів зі знаком "плюс", передає Politeka.

На півночі України сьогодні буде сухо, хоча і хмарно. Повітря не сильно прогріється: стовпчик термометра покаже від 19 до 22 градусів тепла. Вночі ж буде ще "комфортніше", адже похолодає до 7-11 градусів.

Схожа ситуація буде і в центральних регіонах, де повітря прогріється до 21-24 зі знаком «плюс». Суха і хмарна погода вночі зміниться холодами, очікується від 8 до 12 градусів.

На півдні України синоптики прогнозують від 22 до 26 тепла. Цю красу трохи "змаже" хмарність. Вночі ж різко похолодає: від 13 до 16 зі знаком «плюс».

На сході країни осінь сьогодні порадує 19-24 градусами тепла. А ось вночі все різко зміниться: повітря охолоне до 10-14 тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів за Цельсієм, які вночі змінять 9-11 тепла. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами.

Синоптики попереджають, що в частині областей сьогодні будуть сильні дощі, місцями очікуються грози й шквали в районі 15-20 м/с.

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