Погода в Украине 28 сентября приятно удивит переменами, сильные дожди начнут потихоньку уходить из страны

Так, задержится непогода на западной части страны: сильные дожди спровоцируют похолодание до 17-21 градуса по Цельсию. Ночью же похолодает до 6-9 градусов со знаком «плюс», передает Politeka.

На севере Украины сегодня будет сухо, хотя и облачно. Воздух не сильно прогреется: столбик термометра покажет от 19 до 22 градусов тепла. Ночью же будет еще «комфортнее», ведь похолодает до 7-11 градусов.

Похожая ситуация будет и в центральных регионах, где воздух прогреется до 21-24 со знаком «плюс». Сухая и облачная погода ночью сменится холодами, ожидается от 8 до 12 градусов.

На юге Украины синоптики прогнозируют от 22 до 26 тепла. Эту красоту немного «смажет» облачность. Ночью же резко похолодает: от 13 до 16 со знаком «плюс».

На востоке страны осень сегодня порадует 19-24 градусами тепла. А вот ночью все резко изменится: воздух остынет до 10-14 тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов по Цельсию, которые ночью сменят 9-11 тепла. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами.

Синоптики предупреждают, что в части областей сегодня будут сильные дожди, местами ожидаются грозы и шквалы в районе 15-20 м/с.

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