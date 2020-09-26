Украинцы могут забыть о сухом бабьем лете

Об этом в своем Facebook предупредила авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она предупредила о возвращении в Украину обильных дождей, которое спровоцировал атмосферный фронт циклона Wicca.

По словам Натальи Диденко, завтра, 27 сентября, сначала ночью будет дождливо на Западе, затем в течение дня дожди потянутся дальше через центральную часть, захватят Север, местами Юг.

Уже под вечер воскресенья или уже в ночь на понедельник обильные дожди, которые спровоцировал циклон Wicca, дойдут до восточных регионов Украины.

"Температура воздуха в воскресенье составит: на Западе +14+19 градусов, на Севере Украины и в Винницкой области максимально не выше +18+23 градусов, то есть, похолодает, в большинстве центральных областей +22+26 градусов, на Востоке Украины +23+26 градусов, на Юге воскресное воздух прогреется до +23+26 градусов", - продолжила Диденко в своем новом прогнозе погоды.

Что касается столицы, то в воскресенье в Киеве также пройдет дождь. Также украинцам стоит готовиться к снижению температуры: днем до +20 градусов.

Стоит также отметить, что подобные погодные качели могут негативно повлиять на здоровье украинцев.

"Итак, в Украину постепенно заходит явно другая воздушная масса. Поэтому из-за этих синоптических изменений возможны обострения сердечно-сосудистых недугов, скачки артериального давления, настроения и, вообще, массовое хныканье носов», - отметила Диденко, публикуя свежий прогноз погоды для украинцев.

Напомним, осень отменяется, бабье лето ворвется в Украину и порадует теплом.

Как сообщала Politeka, антициклон обрушится на украинцев, туманы и жара под +30.

Также Politeka писала, что дожди прогонят бабье лето: выяснилось, сколько еще дней украинцам наслаждаться теплом.