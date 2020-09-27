Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, перетворилася на фатальну діву в новому вбранні

Олена щодня публікує нові фото в самих різних нарядах і образах, щоб привертати увагу до себе і продовжувати набирати все більшу кількість фанатів. Справа в тому, що модель працює з інтернет магазинами одягу, тому постійно знімається для реклами білизни та одягу.

Омович також демонструє фігуру, адже приховувати свої форми після численної пластики вона також не збирається. Так як дівчина зробила бюст і збільшила його на кілька розмірів, в сукнях Олена незмінно робить на цьому акцент. У червоній сукні з тонкими лямками дівчина блиснула на вулиці, вип'ятивши форми вперед і підкресливши тонку талію:

"Село ідеально, не те що місто😂», «чому то, Але мені вас шкода..... 🤷 🏼 ♀ ️ 🙈 ", "дивлячись дуже красива дивовижна форма люблю це плаття💕 💕 💕", " мати моя «на Україні у баб мабуть все погано. Роблять з себе силіконову ляльку і толку немає. Тому що це залишилося в моді 10 років тому. Зараз багаті одружуються на благородних і цікавих. А таких... ну так... на ніч, і то, не хочеться» "" Альона - ви супер😍 🔥 🔥 🔥", » про боги, що це за фігура! Ти приголомшлива!!!!!",»Красуня нереальна".

Раніше ми також писали, що кожне фото модель отримує кілька сотень коментарів з самим різним змістом. Так як дівчина знає, як привернути увагу до себе, ніхто не залишається байдужим. Володіючи стрункою фігурою і пишними формами, Омович часто демонструє кадри, на яких приміряє пікантні і вельми сміливі вбрання.

Однак, оскільки дівчина зробила груди і поставила імпланти в сідниці, багато хто впевнений, що вся краса Олени також не справжня. Зокрема, дівчина також зробила ніс, губи і вилиці, тому її часто називають лялькою. У бежевому костюмі, вдало підкреслив її пружні груди, дівчина виглядала дуже незвично.

Її фігура з тонкою талією в модному і новому вбранні і стала причиною бурхливих обговорень під постом.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.

Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні