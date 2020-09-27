Помолодевшая певица Ани Лорак показала, как выглядит в свой день рождения

Сегодня певица Ани Лорак празднует свой 42 день рождения. Артистка не стала показывать, как проведет этот день и с кем, чтобы избежать сплетен. Но с радостью поделилась кадром из последней фотосессии.

В социальной сети Инстаграм на странице знаменитости появился новый кадр, которым она тут же впечатлила. Лорак появилась с легким макияжем и простой укладкой с распущенными волосами. Чтобы показать, как она выглядит в 42, звезда выбрала минималистичный образ.

«❤️ В этот особенный для меня день, из глубины моей души, хочу сказать одно слово. Благодарю! 🙏🏽», - написала Лорак под своим фото.

Поклонники и коллеги тут же принялись отвечать на увиденное:

«С Днём Рождения, милая!🌸💕💕💕,» «Каролинка,с Днём рождения!Тебе точно 42? Это вау🌺🌺🌺🌺🌺♥️♥» «Каролиночка, дорогая, помни всегда, ты - наш дивный цветок, который тянется только к солнцу, свету, добру, не сгибаясь перед преградами ♥ Наш бескрайний океан энергии, женской мудрости, жизнерадостности, красоты и обаяния ♥», « Наш драгоценный бриллиант, каждый раз удивляющий гранями своего таланта ♥ С днем Рождения, Дива ♥», «С Днём Рождения,Дорогая!!Будь Счастлива!!✌🏻🎉🥳🍾☮️🎼,» «Happy birthday, Diva!🌟Simply the best🤘🏼».

Ранее мы также писали, что после того, как Каролина отдохнула за границей вместе с дочерью, она приступила к работе и начала приводить себя в порядок после затяжного отдыха. Как оказалось, впервые за долгое время из-за карантина, артистка даст концерт.

Специально по этому поводу звезда опубликовала в разделе Стори в Инстаграм небольшой ролик, который сняла для фанатов. Позируя перед зеркалом, загорелая певица устроила небольшую распевку. Также Лорак показала наряд, в котором намерена удивлять концертной программой.

Как и всегда,она использовала классическое платье с блестками. Однако больше всего внимание привлекает мимика знаменитости, которая выглядит несколько неестественно, что видно на представленных кадрах.

После уколов красоты, фанаты, к слову, массово отмечают, что артистка перестаралась и теперь ее лицо выглядит не естественно, называя это явным перебором. При этом также заметно, что Лорак увеличила губы и регулярно посещает косметолога, чтобы "освежиться".

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