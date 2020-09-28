Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в спокусливому топіку, з якого ледь не вистрибував бюст
Красуня з шостим розміром грудей регулярно вибирає відверті вбрання, щоб показати себе у всій красі, повідомляє Politeka.net.
Модель опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз. Красуня постала напівлежачи в чорному топіку, з якого показалися груди.
Зірка розчахнула білу сорочку, тим самим ще краще показавши свої неймовірні об'єми: "Ось так розкріпачилася".
На шиї красуні блищав ланцюжок з кулоном, які ще більше притягували погляд до величезного декольте.
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Великі принади виглядали спокусливо, як і найтонша талія з пружним животиком.
Модель одягла світлі джинси на високій посадці, тим самим підкресливши ще більше свою тонку талію.
Зірка гладила своє волосся і посміхалася.
Кадри не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, зірці написали багато компліментів в дірект.
Нагадаємо, Олена Омович вирішила влаштувати домашню фотосесію в мереживній напівпрозорій білизні і куртці з пітона прямо в спальні. Зірка блиснула своїми ідеальними вигинами, роблячи селфі біля дзеркала. Крім білизни на красуні була чорна косуха.
Раніше ми писали, що Олена Омович стояла в подовженому шкіряному піджаку і ботфортах.
З вбрання визирали оголені груди зірки.
"Настав час ботфорт на голу ногу", - підписала фото зірка мережі.
Нагадаємо також, що Альона Омович постала в чорному обтягуючому топіку на тонких бретельках. Величезний бюст ледь не вистрибував з маленького одягу.
Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.
Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.
Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні