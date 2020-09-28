Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в спокусливому топіку, з якого ледь не вистрибував бюст

Красуня з шостим розміром грудей регулярно вибирає відверті вбрання, щоб показати себе у всій красі, повідомляє Politeka.net.

Модель опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз. Красуня постала напівлежачи в чорному топіку, з якого показалися груди.

Зірка розчахнула білу сорочку, тим самим ще краще показавши свої неймовірні об'єми: "Ось так розкріпачилася".

На шиї красуні блищав ланцюжок з кулоном, які ще більше притягували погляд до величезного декольте.

Великі принади виглядали спокусливо, як і найтонша талія з пружним животиком.

Модель одягла світлі джинси на високій посадці, тим самим підкресливши ще більше свою тонку талію.

Зірка гладила своє волосся і посміхалася.

Кадри не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, зірці написали багато компліментів в дірект.

Нагадаємо, Олена Омович вирішила влаштувати домашню фотосесію в мереживній напівпрозорій білизні і куртці з пітона прямо в спальні. Зірка блиснула своїми ідеальними вигинами, роблячи селфі біля дзеркала. Крім білизни на красуні була чорна косуха.

Раніше ми писали, що Олена Омович стояла в подовженому шкіряному піджаку і ботфортах.

З вбрання визирали оголені груди зірки.

"Настав час ботфорт на голу ногу", - підписала фото зірка мережі.

Нагадаємо також, що Альона Омович постала в чорному обтягуючому топіку на тонких бретельках. Величезний бюст ледь не вистрибував з маленького одягу.

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.

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