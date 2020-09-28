Известная певица родом из Украины, Ани Лорак, оказалась в объятиях "натурального блондина"

27 сентября популярная артистка отметила 42-летие, в честь дня рождения ее поздравили много представителей шоу-бизнеса, в том числе певец Николай Басков, пишет Politeka.net.

Артист опубликовал снимок, на котором обнимает и целует в щеку известную артистку. Ани Лорак позирует в черном топе и клетчатом жакете. Звезда смотрела в камеру и улыбалась, будто растаяв в компании известного исполнителя.

"С Днем Рождения ДИВА 💥 @anilorak Будь счастлива, любима и твори своим невероятным голосом и красотой магию долгие годы 💐❤️", - написал Басков.

За семь часов пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Счастья, здоровья, любви близких и преданных друзей!", "Губищи развесила, какая к черту "дива"!!!Певичка средней руки!!", "Дива, что с лицом?. Была красивая женщина,а теперь как все УТКА. Жаль, потеряна индивидуальность😪😪😪", "Уже те варенички вместо губ надоели ха ха ха", "Господи, найди ты себе нормальную женщину", "Как всегда .... Вечно красивы и прекрасны.... 💜🤗", "Ну какая же это Дива, поет словно кричит: "Занято"", "С днем рождения🥳прекрасную леди", "Каролина, действительно, дива. Замечательная, красивая, очень талантлива. Голос божественный. Здоровья, удачи и благополучия. С днем рождения!!! ❤️❤️❤️👏👏👏", "Ани Лорак в сердце", "Яркая певица. С Днем рождения! Добра, здоровья, побед!", "Надо же себя изуродовать так пластикой. Совсем на себя не похожа", - написали пользователи сети.

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