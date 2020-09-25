41-летняя певица Ани Лорак, объявившая "голодовку", удивила свежими кадрами

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала во время эфира на "Авто-радио".

Каролина продемонстрировала заметно постройневшие ножки в дерзком мини-наряде. На ней было платье-пиджак черного цвета с серебристым орнаментом и широким поясом и босоножки на высокой танкетке. Красотка козырнула пикантным вырезом на груди, пленив пышным бюстом.

"Встретились, попели, поговорили! Зарядились позитивом на @avtoradioru ! Хорошего дня ! #твоейлюбимой", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Ухх, какая же вы красииивая, Каролиночка!!!👌🔥🤪Спасибо большое за концерт🙌, мы так скучали по вам.. по любимому голосу!😍😍😍Чудесного дня вам, и солнечного настроения!🌞"

"Атмосфера передаётся через экран телефона😻"

"Лучшая! Не перестаю восхищаться вами. Мотиватор🤞🏾❤️"

"Сногшибательная красотка❤️❤️"

"Это был наш вечер! Мощно, классно, по-лораковски 🔥 Как бы хотелось, чтобы концерт был бесконечным, чтобы тонуть в этом голосе и эмоциях..."

"Ножки... Что же Вы творите? Супер-пупер красота!❤️"

Ранее мы сообщали, один из российских телеканалов разместил в YouTube видеосюжет, снятый 21 сентября. На нем видно, что у Каролины появился второй подбородок. Конечно, это могло быть результатом неудачного освещения, однако, даже сама Лорак недавно заявляла, что набрала лишние килограммы за карантин.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - жаловалась певица в интервью, добавив, что теперь после семи вечера ничего не ест, а только пьет воду.

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