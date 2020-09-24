41-летняя певица Ани Лорак , которая в последнее время заметно поправилась, показала, как сейчас выглядит

Как передает Politeka.net, новыми снимками артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Ани Лорак позирует в пиджаке оверсайз надетом поверх красного топа и джинсах.

Отметим, фолловеры очень обрадовались новым снимкам и засыпали артистку комплиментами.

«Каролиночка, милая, в тебе есть не только безусловный вокальный талант, но и особый дар: дарить нежность, тепло и свет даже через фотографии! Посмотришь в твои удивительные глаза и зарядишься жизнелюбием, посмотришь на улыбку – согреешься душой! Тобой невозможно налюбоваться: красивая, яркая, лучезарная, трогательная, ранимая – сотканная Гармонией из солнечных лучиков и добра ♥ Ты наша леди Безупречность! Что не образ, то на самую высокую оценку!», «Сногсшибательная улыбка», «Что за бомба», «Какая солнечная», «Какая шикарная», - пишут в комментариях.

Отреагировал на снимки и певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Каролиной.

Напомним, ранее Лорак сама призналась, что набрала лишние килограмы за время карантина, а сейчас активно работает над тем, чтобы от них избавиться.

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