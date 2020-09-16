В сети обсуждают внешность 41-летней украинской певицы Ани Лорак

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появились фото и видео с празднования дня рождения гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова, а также с интервью певицы о нем же в программе PRO-Новости.

Артистка предстала в телеэфире в белом пиджаке с вызывающим вырезом, сквозь который проглядывал черный топ, и узких обтягивающих штанах.

Несмотря на яркий макияж, немного "опухшая" Лорак с подстриженной челкой все же напугала публику своим лицом. Пользователи предположили, что увядающая артистка прибегнула к пластике и "уколам красоты" в погоне за молодостью.

"Что с ее лицом" - "Что, что борьба с возрастом началась..."; "Она на себя не похожая"; "Лорак что-то с собой сделала, не знаю, как будто пчёлы её покусали) какой-то переборчик"; " Арман каждое празднование возле Каролины. =) Женщина огонь. Ещё не 1 мужское сердце покорит", - комментируют в сети.

Ранее мы сообщали, как "обколотая ботоксом" Лорак показала себя в машине. Звезда поделилась кадрами в своих "сториз".

Невооруженным взглядом заметно, что у Каролины уставший вид. Певица укуталась в теплую черную кофту и дутую жилетку, нацепив на лицо солнцезащитные очки.

Стоит отметить, без фотошопа Лорак кажется несколько полнее и старше, чем на студийных снимках после обработки. Примечательно, что в сети Ани, начавшую увлекаться пластикой, стали называть будущей копией Таисии Повалий - известной любительницы корректировки внешности.

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