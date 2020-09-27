Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, похвалилася превью роликом з останніх зйомок

Цього року класичний леопардовий принт в одязі виявився знову на піку моди. Дизайнери пропонують одягнутися "в леопарда" хоч з ніг до голови. Тому зірки постійно експериментують і блищать якщо не в пікантних сукнях з «хижим» малюнком, то в міні-бікіні, вдало підкреслюють красу знаменитостей.

Не залишилася осторонь від трендового образу і знаменита корейська модель. Цього разу дівчина приміряла стильне бікіні з леопардовим принтом під час зйомок біля басейну. Дівчина розпустила свої довгі локони і почала всіляко млосно поглядати на камеру, як би вибираючи кращу позу для нового кадру.

"Превью-кадри з моєї фотосесії для журналу Esquire Magazine», - написала Кім Лі.

Ось як реагують шанувальники:

"Любов ❤️ така сексуальна дитинко🔥«," витонченість, елегантність і краса в одній особі😍", " Кім, у тебе завжди були чудові волосся! 😍 Красуня!". "Це така приголомшлива леді ...", "така краса😘 😘 😘", "белліссіма😍«, «Так, я пристрастився до тебе🌹 💦»," Без коментарів. Ангел" « "Дивно 😍 » «" Блін ... Цей вигляд😍", " ви дуже шикарні і красиві😘 😘 😘 💕 💕 💕», «чудово😍 🖤».

Раніше ми також писали, що модель показала себе в рожевих штанях і ТОПі. Волосся у Кім були розпущеним, а сама красуня стояла біля елітного автомобіля Роллс-Ройса. Зірки була настільки ефектною, як і машина. Модель однією рукою доторкнулася до капоту, поки дивилася в об'єктив камери.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"До церкви я ходжу показати тебе Богу, дитинко", "шалено красива"," Люблю це"," Дубаї"," ти вже там", " Милашка в рожевому!!", "Вбивча Кім".

Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачки