Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) пограла принадами в розпусному боді

Зірка продемонструвала апетитні об'єми прямо на вулиці, передає Politeka.net. Втім, красуні нічого соромитися адже її форми просто ідеальні не тільки завдяки тренуванням, але і пластичним операціям.

На недавніх фото модель приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.

Такі спекотні фото стали виглядати ще пікантніше завдяки красивій позі зірки на колінах.

Модель сиділа в обтягуючій білизні на шезлонгу, широко розставивши ніжки. Груди зірки ледь не вистрибували з боді і виглядали дуже спокусливо.

Завершили образ моделі красиві сережки і капелюшок. Легкий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи лише підкреслив її красу.

"Яке слово найкраще описує ці фото? "Соковите" або "блискуче"? Дай мені знати в коментарях!",- написала модель.

За 12 годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних коментарів, присвячених зовнішності зірки і описували її, як чудову.

"Солодка лялечка", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега розмістила знімки у світлій білизні. Тісний ліфчик обтягнув великі груди, і з його пікантного вирізу внизу ледь не вистрибували груди.

Величезні принади виглядали так спокусливо в настільки гарячій білизні, тим більше що ліфчик відмінно підтримував бюст.

Зірка розпустила довге чорне волосся, яке лягло невеликою хвилею на плечах.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні влаштувала безсоромне шоу на роликах

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