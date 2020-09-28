Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) пограла принадами в розпусному боді
Зірка продемонструвала апетитні об'єми прямо на вулиці, передає Politeka.net. Втім, красуні нічого соромитися адже її форми просто ідеальні не тільки завдяки тренуванням, але і пластичним операціям.
На недавніх фото модель приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.
Такі спекотні фото стали виглядати ще пікантніше завдяки красивій позі зірки на колінах.
Модель сиділа в обтягуючій білизні на шезлонгу, широко розставивши ніжки. Груди зірки ледь не вистрибували з боді і виглядали дуже спокусливо.
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Завершили образ моделі красиві сережки і капелюшок. Легкий макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи лише підкреслив її красу.
"Яке слово найкраще описує ці фото? "Соковите" або "блискуче"? Дай мені знати в коментарях!",- написала модель.
За 12 годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали багато приємних коментарів, присвячених зовнішності зірки і описували її, як чудову.
"Солодка лялечка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега розмістила знімки у світлій білизні. Тісний ліфчик обтягнув великі груди, і з його пікантного вирізу внизу ледь не вистрибували груди.
Величезні принади виглядали так спокусливо в настільки гарячій білизні, тим більше що ліфчик відмінно підтримував бюст.
Зірка розпустила довге чорне волосся, яке лягло невеликою хвилею на плечах.
Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні влаштувала безсоромне шоу на роликах
Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні сміливо розсунула ніжки біля басейну
А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" ледь втримала сяючий бюст в мікро-бікіні