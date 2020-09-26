Колишня учасниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова здивувала витівкою і словами про осінь

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Особлива пора ❤️ здогадайтеся чому" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує сидячи за столиком, на якому можна помітити келих з вином і піднос з раками. Сама знаменитість при цьому посилає в кадр»повітряний поцілунок".

«Ось це Дашка, справжня ракета», «яка бомбита», «чарівниця», «прекрасна, як завжди», «яка намистинка», «чарівний знімок», «пора весіль», «ти шикарна, слів немає. Обожнюю, коли у тебе гарний настрій», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Даша Ульянова розповіла про відпочинок в Одесі

Нагадаємо, що дівчина стала популярна відразу після шоу. А скандальний фінал лише додав їй популярності і популярності. Даша розлучилася з Максом Михайлюком відразу після шоу, дізнавшись про те, що у молодої людини був інтимний зв'язок з однією з учасниць ще під час зйомок ефіру.

Шанувальники за 8 хвилин встигли поставити своїй улюблениці більше п'яти тисяч лайків, а також похвалити дівчину в коментарях.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" задерла халатик, блиснувши найсолодшими місцями: "яка Грація».

Як повідомляла Politeka, Поза вражає: Даша з "Холостяка" козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.

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