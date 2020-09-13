Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

«Опоздать на самолёт? Умеем, практикуем. Ох уж эти киевские пробки. Но в любой непонятной ситуации - самое главное не паниковать, взять себя в руки и спокойно решить ситуацию», - рассказала Ульянова, отметив, что таки добралась до Одессы и теперь отдыхает в своем любимо отеле.

За день пост красотки собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивая ты и так же красиво ты раскинула свои ножки», «Какая грация», «Красавица, будь счастлива - ты этого заслуживаешь своей честностью», «В любой непонятной ситуации взять винишко», «Ты класная», «С приездом вас!! в Одессу)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова удивила видом в полупрозрачном боди и дерзкими позами на фоне заката.

Напомним, что Даша Ульянова задрала ногу в прозрачном боди на краю крыши: "Рисковая малышка".

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова козырнула молодым телом в мини-бикини на отдыхе в Одессе.

Также Politeka писала, что Даша Ульянова озадачила округлившимся животиком и призналась: «Сказка стала реальностью».