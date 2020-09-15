Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова рассказала об отдыхе в Одессе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Напомним, что девушка стала популярна сразу после шоу. А скандальный финал лишь добавил ей известности и популярности. Даша рассталась с Максом Михайлюком сразу после шоу, узнав о том, что у молодого человека была интимная связь с одной из участниц еще во время съемок эфира.

"Заведения Одессы и наш отель👇🏽 Хочу начать с того, что цены в Одессе во многих местах, заведениях, отелях выше средних. И, как говориться в нашумевшем инстаграмном мэме: «В Турцию полетели все, у кого не хватило денег на Одессу». 😂 Это, действительно, так. Я расскажу, где была я. И сразу очень прошу вас поделиться бюджетными, но при этом хорошими заведениями в Одессе", – рассказала девушка, перечислив те заведения, которые ей в Одессе понравились.

Поклонники за 8 минут успели поставить своей любимице более пяти тысяч лайков, а также похвалить девушку в комментариях.

"Умничка❤️❤️❤️очень интересный и информативный пост 😍 Вауууу😻 Красоточка ☺️😍😍 Класс❤️ и интересно", – пишут они.

Politeka писала, что бывшая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова отправилась на прогулку на яхте. На фотографии Даша позирует на яхте, на ней – раздельный откровенный купальник, модель стоит на одной ноге, руками девушка схватилась за корабельный мостик.

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Поза впечатляет: Даша из "Холостяка" козырнула молодым телом в мини-бикини на отдыхе в Одессе.

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