Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова на выходные махнула в Одессу и похвасталась жарким отдыхом

Несмотря на то что наступила осень, в курортной Одессе по-прежнему наблюдается жаркая погода, как летом, и эффектная красотка, не раздумывая не минуту отправилась в город-жемчужину у моря. Соответствующий снимок с отдыха Даша Ульянова разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

На снимке девушка разлеглась на диванчике в темном купальнике, подставим свое великолепное тело лучам солнца. Красотка выгнулась в соблазнительной позе, а в подписи к снимку отметила, что «Сентябрь начинается красиво ❤️». Геотег к фото показал, что она пребывает в одном их элитных отелей Одессы M1 Club Hotel.

Снимок никого не оставил равнодушным и меньше чем за час набрал почти 10 тысяч лайков. Фолловеры принялись осыпать девушку комплиментами.

"Красотка", "Фигура бомба", "Вы великолепны", "Огонь", - высказались они.

До этого мы сообщали, Даша Ульянова рассказала, что живет новой интересной и бурлящей жизнью. Своими достижениями она считает марафон для женщин, путешествия по Украине, а также присутствие на «Танцах со звездами», участие в которых она мечтает принять.

«А ещё впереди одно важное событие, которое я очень ждала. Мечтайте, всё в ваших руках», - заинтриговала Ульянова.

Напомним, что Даша из "Холостяка" козырнула своей гордостью прямо в машине: "Красотуля".

А еще Politeka писала, что Даша Ульянова из "Холостяка" померилась длинной ножек со знойной красоткой: одна краше другой.

Также Politeka сообщала, что Ульянова задрала ногу в прозрачном боди на краю крыши: "Рисковая малышка".